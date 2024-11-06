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Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Сегодня, 22:11
Шахтер - Янг Бойз / Getty Images
Шахтер - Янг Бойз / Getty Images

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Шахтер встречался с Янг Бойзом.

Швейцарский коллектив первым открыл счет - гол забил Имери.

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Через несколько минут Александр Зубков сравнял счет после паса Георгия Судакова.

Перед перерывом Шахтер вышел вперед. Судаков забил с паса Эгиналду.

Во втором тайме команды имели несколько шансов забить, но счет больше не менялся.

Шахтер - Янг Бойз 2:1
Голы: Зубков, 31, Судаков, 41 - Имери, 27

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Бондаренко (Степаненко, 90+2), Крыськив (Франьич, 90+2), Судаков - Зубков, Эгиналду (Сикан, 68), Кевин.

Янг Бойз: Келлер - Атекаме, Лаупер (Смит, 62), Бенито (Лакоми, 33), Блум - Малеш (Виржиньюс, 62), Угринич, Ньяссе, Колли (Элия, 62) - Имери (Монтейру, 46), Ганвула.

Предупреждения: Конопля - Блум, Атекаме, Ньяссе

 

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Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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