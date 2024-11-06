Первый гол Шахтера в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Видео

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Шахтер встречаетс с Янг Бойзом.

В первом тайме донецкий коллектив забил в ворота швейцарцев. Для Шахтера это первый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов-2024/25.

Автором гола стал Александр Зубков, который воспользовался передачей Георгия Судакова.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи Шахтер - Янг Бойз.

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