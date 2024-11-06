Первый гол Шахтера в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Видео
"Горняки" размочили ворота соперника.
В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Шахтер встречаетс с Янг Бойзом.
В первом тайме донецкий коллектив забил в ворота швейцарцев. Для Шахтера это первый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов-2024/25.
Автором гола стал Александр Зубков, который воспользовался передачей Георгия Судакова.
Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи Шахтер - Янг Бойз.
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