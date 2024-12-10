Матч Шахтер - Бавария установил рекорд посещаемости

Раньше на матчи "горняков" не приходило столько людей.

В рамках шестого тура Лиги чемпионов Шахтер встречается с Баварией.

Как сообщила пресс-служба «горняков», этот матч стал самым посещаемым с участием донецкого клуба. На матч пришло ровно 56 тысяч болельщиков.

Ранее рекорд посещаемости удерживал матч между Шахтером и Динамо в 2012 на Донбасс Арене. Ту игру со стадиона посмотрело 53 432 зрителя.

На момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет - 1:2. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция.

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