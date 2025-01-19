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Шахтер - Брест: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 22.01.2025

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча чемпиона Украины в еврокубковом турнире.
Сегодня, 12:23
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В среду, 22 января, "горняки" встретятся с французским Брестом в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов. В данный момент команда Марино Пушича набрала 4 очка.

Тем временем "пираты" сенсационно остаются в топ-8 сводной таблицы турнира. Дебютант еврокубков одержал 4 победы и записал в актив 13 пунктов.

Матч Шахтер - Брест состоится в немецком Гельзенкирхене на стадион Фельтинс-Арена. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Брест

Трансляция матча Шахтер - Брест будет доступна в этой новости 22 января и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:45 по Киеву.

 

На территории Украины этот матч в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Для продолжения борьбы в Лиге чемпионов после основного раунда Шахтер обязан побеждать Брест и дортмундскую Боруссию в финальном туре. Кроме того, "горнякам" придется надеяться на осечки конкурентов.

Напомним, на ISPORT.ua доступен прогноз на матч Шахтер - Брест.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Брест

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