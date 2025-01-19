Шахтер - Брест: прогноз на матч Лиги чемпионов 22.01.2025
В среду, 22 января, "горняки" сыграют предпоследний матч основного раунда Лиги чемпионов. Соперником донецкого Шахтера станет Брест.
Команда Марино Пушича за предыдущие шесть туров реформированного главного еврокубка набрала 4 очка, одержав лишь одну победу – над швейцарским Янг Бойз (2:1). Также "горняки" свели вничью поединок с итальянской Болонью (0:0).
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Тем временем Брест стал настоящей сенсацией этапа. "Пираты" одержали четыре победы и уходят в топ-8 сводной турнирной таблицы (13 очков). В частности французская команда победила Штурм из австрийского Граца (2:1), Зальцбург (4:0), пражскую Спарту (2:1) и нидерландский ПСВ (1:0).
Матч Шахтер - Брест состоится в немецком Гельзенкирхене на стадион Фельтинс-Арена. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Шахтер - Брест
В предстоящем поединке эксперты затруднились определить однозначного фаворита. Шансы обеих команд на победу примерно равны.
Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Брест
Победа Шахтера - 2.61
Ничья - 3.40
Победа Бреста - 2.76
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Шахтера и Бреста забьют, составил 1.72, а на противоположный итог – 2.04.
Статистика противостояния Шахтера и Бреста
"Пираты" в нынешнем сезоне дебютировали в еврокубках. Как следствие, ни с дончанами, ни с другими украинскими командами пути Бреста до сих пор никогда не пересекались.
Для продолжения борьбы в Лиге чемпионов после основного раунда Шахтер обязан побеждать Брест и дортмундскую Боруссию в финальном туре. Кроме того, "горнякам" придется надеяться на осечки конкурентов.
К слову, ранее Пушич оценил перспективы Шахтера выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
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