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Шахтер - Брест: прогноз на матч Лиги чемпионов 22.01.2025

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинским и французским коллективами.
Сегодня, 10:01
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В среду, 22 января, "горняки" сыграют предпоследний матч основного раунда Лиги чемпионов. Соперником донецкого Шахтера станет Брест.

Команда Марино Пушича за предыдущие шесть туров реформированного главного еврокубка набрала 4 очка, одержав лишь одну победу – над швейцарским Янг Бойз (2:1). Также "горняки" свели вничью поединок с итальянской Болонью (0:0).

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Тем временем Брест стал настоящей сенсацией этапа. "Пираты" одержали четыре победы и уходят в топ-8 сводной турнирной таблицы (13 очков). В частности французская команда победила Штурм из австрийского Граца (2:1), Зальцбург (4:0), пражскую Спарту (2:1) и нидерландский ПСВ (1:0).

Матч Шахтер - Брест состоится в немецком Гельзенкирхене на стадион Фельтинс-Арена. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Шахтер - Брест

В предстоящем поединке эксперты затруднились определить однозначного фаворита. Шансы обеих команд на победу примерно равны.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Брест

Победа Шахтера - 2.61
Ничья - 3.40
Победа Бреста - 2.76

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Шахтера и Бреста забьют, составил 1.72, а на противоположный итог – 2.04.

Статистика противостояния Шахтера и Бреста

"Пираты" в нынешнем сезоне дебютировали в еврокубках. Как следствие, ни с дончанами, ни с другими украинскими командами пути Бреста до сих пор никогда не пересекались.

Для продолжения борьбы в Лиге чемпионов после основного раунда Шахтер обязан побеждать Брест и дортмундскую Боруссию в финальном туре. Кроме того, "горнякам" придется надеяться на осечки конкурентов.

К слову, ранее Пушич оценил перспективы Шахтера выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Брест

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