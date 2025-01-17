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"Соперники серьезные, но это приятный вызов": Пушич оценил перспективы Шахтера в Лиге чемпионов

Тренер "горняков" назвал задачи на заключительные матчи основной стадии еврокубка.
Сегодня, 19:24
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Главный тренер Шахтера Марино Пушич высказался о двух последних турах основной стадии Лиги чемпионов, в которых "горняки" встретятся с Брестом и Боруссией Дортмунд.

По словам наставника, его команда постарается играть на победу, чтобы иметь шансы на продолжение выступлений в турнире.

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"Положение в турнирной таблице много говорит о клубах. Оба коллектива имеют большое количество баллов, это очень хорошие команды, у них совсем разные стили игры, но они отличные.

На самом деле нам очень легко в этом плане - нужно победить в двух матчах, чтобы получить шанс пройти дальше. Это, безусловно, будет непросто, мы тоже это понимаем. Конечно, мы будем играть так, чтобы победить, потому что неважно, играем ли мы с мюнхенской Баварией, как в последний раз, или с Арсеналом - будем пытаться победить.

Но то, как мы действуем, тоже имеет большое значение: проявить себя, показать нашу философию и хорошую игру, быть конкурентоспособными. Будем стараться получить результат, хотя оба соперника очень серьезные, как я уже говорил, но это приятный вызов. Я и моя команда с нетерпением ждем этих матчей", - приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Напомним, что в заключительных двух турах основного этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграет 22 января с Брестом и 29 января с Боруссией Дортмунд.

Ранее сообщалось, что Шахтер продал своего легионера в МЛС.

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