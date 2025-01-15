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Шахтер продал своего легионера в МЛС

Кевин Келси станет игроком Портленд Тимберс.
Сегодня, 19:33
Кевин Келси / Getty Images
Кевин Келси / Getty Images

Донецкий Шахтер продаст своего легионера в МЛС.

Как сообщает Фабрицио Романо, «горняки» договорились о переходе Кевина Келси в Портленд Тимберс. Сумма трансфера составила 6 млн евро.

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Келси станет третьим самым дорогим игроком Тимберс в истории после Эвандера и Брайана Фернандеса.

Личные детали контракта 20-летнего Кевина не сообщаются.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер МЛС

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