"Я не такой, что уйдет просто так": Пушич озвучил окончательное решение по поводу своего будущего в Шахтере

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал свое будущее на посту наставника украинской команды.

По словам специалиста, ему нравиться проект, с которым он сейчас работает, и он не собирается уходить.

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"Несколько клубов проявили заинтересованность, и мне приятно об этом слышать, но я не такой человек, который просто так все сменит. Сейчас я предан клубу Шахтер. Мне было бы очень легко уйти после того, как мы выиграли дубль, я знал, что второй год будет сложнее и требовательнее первого, но я сердцем выбрал этот клуб, потому что я очень предан этому проекту и тогда почувствовал, что не могу покинуть клуб в такой момент.

Этот проект очень интересен, иногда очень сложен, очень требователен, но и очень хорош одновременно, а мне нравятся такие вызовы. Полагаю, есть над чем работать, и я хочу делать дальнейшие шаги с клубом для развития игроков до высшего уровня и достижения новых успехов, поэтому я окончательно решил остаться. Повторюсь, мне как тренеру приятно об этом слышать, но я не такой человек, что уйдет просто так.

Конечно, я знал о ситуации в Украине до того, как пришел в клуб, но, находясь здесь и проживая это, я по-настоящему почувствовал, что она значит. На самом деле то, что происходит в стране, очень грустно и ужасно. Я могу только сказать, что я, к сожалению, тоже с этим столкнулся как маленький мальчик в бывшей Югославии, когда началась война. Сохраняйте надежду, сражайтесь до последнего, будьте сильными, будьте смелыми и любите свою страну всем сердцем. Надейтесь, что скоро все закончится и что мы сможем жить все вместе в нормальных условиях, что дети смогут расти в нормальных условиях, что Украина будет одной из самых красивых стран в Европе. Я действительно почувствовал эту красоту и дух людей в Украине, и я очень за это благодарен", - приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось, что Шахтер продал своего легионера в МЛС.

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