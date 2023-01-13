Наполи - Ювентус: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между Наполи и Ювентусом в Серии А.

В пятницу, 13 января, продолжается чемпионат Италии. В рамках 18-го тура Серии А состоится центральный матч, в котором сыграют Наполи и Ювентус.

Команды продолжают бороться за победу в турнире. Наполи лидирует в турнирной таблице, однако Ювентус набрал отличный ход, который позволяет догонять соперника. Предстоящий матч это возможность уйти в отрыв для одних, а для других - догнать принципиального соперника в таблице.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Наполи - Ювентус

Трансляция поединка чемпионата Италии между Наполи и Ювентусом будет доступна в этой новости 13 января и начать смотреть ее онлайн можно с 21:45 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

В турнирной таблице Серии А Наполи идет на первом месте, имея 44 балла после 17 сыгранных матчей. Что касается туринской команды, то подопечные Аллегри идут вторыми с 37 очками.

Неаполитанцы в текущем сезоне чемпионата Италии проиграли лишь раз - Интеру в рамках 16-го тура чемпионата. Что касается Ювентуса, то команда не проигрывает восемь матчей подряд в Серии А.

Отметим, что нападающий Наполи Виктор Осимхен является лучшим бомбардиром чемпионата -10 голов, а форвард Ювентуса Влахович имеет шесть голов.