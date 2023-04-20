Стало известно, где сборная Украины сыграет против Мальты

Болельщикам не придется далеко ехать.

УАФ объявила, где состоится поединок 4-го тура квалификации к Евро-2024 между сборными Украины и Мальты.

Украина, в качестве хозяева, будет принимать соперника в словацкой Трнаве на домашней арене местного Спартака 19 июня.

Стадион Антона Малатинского - арена, вмещающая более19 тысяч болельщиков, была реконструирована в 2015 году и соответствует стандартам ФИФА.

Перед этим матчем нашу сборную также ждет гостевая встреча с Северной Македонией 16 июня. Также в группе С находятся сборные Италии и Англии.

Напомним, что в рамках первого тура квалификации сборная Украины уступила Англии на Уэмбли.