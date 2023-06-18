Малиновский - о матче с Мальтой: Попробуем реабилитироваться за прошлую игру

Полузащитник помнит, как шесть лет назад сборная Украины потерпела неожиданное поражение от Мальты.

В Трнаве (Словакия) прошла пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва по случаю предстоящего матча отбора на ЧЕ-2024 со сборной Мальты.

Вместе с Ребровым на пресс-конференции присутствовал хавбек "желто-синих" Руслан Малиновский.

Игрок заверил, что команда постарается реабилитироваться за поражение в предыдущей очной встрече двух сборных (0:1, 6 июня 2017 года).

"Выделить кого-то из их состава будет тяжело, потому что их силой я считаю командую игру. Сильные стороны это, я думаю, команда, которая завтра выйдет бороться и они будут пытаться добиться результата в этой игре. Но мы будем готовиться и смотреть на нашу игру, потому что мы помним прошлую встречу и поэтому попробуем реабилитироваться".

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Малиновский также рассказал о том, как он, на правах старшего, помогает молодым игрокам национальной команды.

"Я когда был в их возрасте, все было по-другому. За то время, что я играл в Бельгии и Италии, могу сказать, что лучшая помощь молодым игрокам - пример: то, как ты сам работаешь, твое отношение. Тогда молодые игроки будут тянуться к тебе".

"В свое время для меня всегда был примером Андрей Ярмоленко: как он работал, его отношение...Это есть и сейчас - то, как он относится ко всему, как он любит футбол".

Напомним, что матч сборных Украины и Мальты состоится в понедельник, 19 июня. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.