Ребров: Завтра будут играть те, кто готов играть

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ситуацией вокруг стартового состава на завтрашний матч против Мальты.

Специалист признал, что у него пока не было достаточно времени, чтобы подготовить команду к предстоящему матчу, однако команда делает, что может.

Ребров подтвердил, что к завтрашнему матчу можно ожидать ротацию, но не стал делится деталями о стартовом составе.

"Завтра будут играть те игроки, которые готовы играть. Завтра вы увидите, может быть, другой состав, но мы должны делать ротацию. Она точно будет, но посмотрим, что будет завтра", - заявил Ребров.

Также тренеру пришлось отвечать на вопросы о форме Михаила Мудрика, который провел неудачные полсезона в Челси, зато помог сборной обыграть Северную Македонию.

"Я не считаю, что это проблема, что Михаил не много играет за Челси, я считаю, что он помогает Челси. Я вижу, на тренировках он работает, он всегда сосредоточен, очень внимательно относится к тренировкам и играм. Все делают ошибки", - считает тренер.

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