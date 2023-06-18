Украина - Мальта: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

В понедельник, 19 июня, сборная Украины проведет следующий матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Оппонентом "желто-синих" станет сборная Мальты, проигравшая все три стартовые встречи отбора и занимающая последнее место группы С.

Традиционно за день до матча, 18 июня, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров проведет пресс-конференцию, во время которой ответит на все интересующие журналистов вопросы.

Начало пресс-конференции запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва:

На данный момент после первых двух матчей национальная сборная Украины делит с Италией второе место группы С, имея в активе три очка.

Напомним, что в предыдущей встрече украинцы добыли волевую победу над сборной Северной Македонии, проигрываю по ходу матча со счетом 0:2.