Украина - Северная Македония: обзор и результат матча отбора на Евро-2024

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины встретится с Северной Македонией.

Наставники команд Сергей Ребров и Благоя Милевский определились с составом.

Главной интригой было, кто в стане "желто-голубых" заменит травмированных Андрея Ярмоленко и Виктора Цыганкова. Ребров решил довериться вингеру Шахтера Александру Зубкову

Украина: Трубин - Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко - Степаненко, Зинченко, Судаков - Зубков, Довбик, Мудрик

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Буяльський, Назарина, Пихаленок, Ванат, Караваев

Северная Македония: Димитриевски - Муслиу, Серафимов, Манев, Ашковски, Элези, Атанасов, Барди, Алиоски - Мновски, Эльмас

Запасные: Алексовски, Шишковски, Ильязовски, Адеми, Трайковски, Чурлинов, Дориев, Димоски, Митровски, Алими, Ристовски, Тодорски.

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