Судаков отличился дебютным голом за национальную команду

Это всего десятый поединок в сборной для хавбека "горняков".

В субботу, 14 октября, сборная Украины играет матч отбора на Евро-2024 против Северной Македонии.

Георгий Судаков, который проводит лишь свой десятый матч за национальную команду сумел открыть счет.

На 30-й минуте хавбек "горняков" решился на дальний удар с лету, и, благодаря рикошету, мяч оказался в сетке ворот.

Онлайн трансляция поединка Украина - Северная Македония будет доступна на нашем сайте.

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