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Зинченко: Надеюсь, что уже очень скоро сборная сможет играть в Украине

Украинец поделился мыслями в преддверии матча против Англии.
Сегодня, 16:49
Александр Зинченко / УАФ
Александр Зинченко / УАФ

В рамках квалификации на ЧЕ-2024 сборная Украины во Вроцлаве сыграет против Англии.

Один из лидеров "желто-голубых" Александр Зинченко поделился своими мыслями перед матчем.

Украинец отметил, что тренерский штаб и команда пророрбили хорошую работу перед игрой.

"Настроение боевое. Еще раз хочу поблагодарить ВСУ за возможность играть за сборную Украины.

Подготовка идет по плану. Ребята и тренерский штаб делают хорошую работу, поэтому надеюсь на хороший результат".

Также Александр выразил надежду на то, что "желто-голубые" смогут улучшить свой результат по сравнению с предыдущими поединками против "трех львов"

"Очень надеюсь, что мы сможем показать лучший результат чем в предыдущих матчах против Англии.

Мы всегда делаем анализ игр, которые мы провели в прошлом, поэтому надеюсь на хороший результат. Будем делать для этого все возможное и невозможное".

Игрок поделился впечатлениями от первого сбора под руководством Сергея Реброва

"От работы с Ребровым получаю только удовольствие, потому что все люди, которые находятся в штабе - футбольные. Те знания и опыт, которые они передают нам это прежде всего очень интересно и будет очень полезным для каждого из нас. Я с нетерпением ждал этого сбора, рад всех видеть", - сказал он.

Напоследок Зинченко рассказал, разговаривал ли с одноклубниками перед отъездом в сборную и поделился мыслями по поводу невозможности играть домашние матчи на Родине.

"Поговорить с игроками Арсенала перед матчами сборной я не успел, потому что все разъехались сразу после игры с Манчестер Юнайтед. Но как говорится, друзья за полем и на поле нет друзей.

Конечно очень приятно, когда весь стадион желто-голубой, но к сожалению, атмосфера во Вроцлаве не сможет полностью повторить атмосферу, которую мы чувствуем дома, но как я уже сказал, благодаря ВСУ у нас есть возможность просто играть за сборную Украины, поэтому очень надеюсь, что очень скоро наступит время, когда мы сможем играть у себя дома. Когда ты играешь у себя дома даже воздух другой", - резюмировал хавбек национальной команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Александр Зинченко

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