Довбик - о сборной Украины: Мы заряжены, потому что впереди важные матчи
Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился эмоциями после матча против Северной Македонии (2:0).
"Прежде всего, хорошо, что мы победили. Я помогал команде, да, хотелось забить. Голы за сборную – особые голы, но хорошо, что команда победила и три очка мы заработали сегодня.
Мудрик был в более выгодной позиции, принял такое решение, отдал на него. Жаль, что Михаил не забил".
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"Атмосфера была отличная, мы заряжены, потому что важные матчи впереди. С Мальтой будет нелегкий матч, мы работаем, разбираем соперника и настраиваемся на победу.
Есть уверенность в себе благодаря результатам Жироны. Команда играет хорошо, меня хорошо приняли в коллективе, я быстро адаптировался и команда показывает сейчас хорошие результаты", - заявил Довбик в интервью Суспільне.
Напомним, следующий поединок "желто-синие" проведут 17 октября против национальной команды Мальты в рамках квалификации на Евро-2024.
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