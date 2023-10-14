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Довбик - о сборной Украины: Мы заряжены, потому что впереди важные матчи

Форвард "желто-синих" поделился эмоциями после победы.
Сегодня, 19:22
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился эмоциями после матча против Северной Македонии (2:0).

"Прежде всего, хорошо, что мы победили. Я помогал команде, да, хотелось забить. Голы за сборную – особые голы, но хорошо, что команда победила и три очка мы заработали сегодня.

Мудрик был в более выгодной позиции, принял такое решение, отдал на него. Жаль, что Михаил не забил".

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"Атмосфера была отличная, мы заряжены, потому что важные матчи впереди. С Мальтой будет нелегкий матч, мы работаем, разбираем соперника и настраиваемся на победу.

Есть уверенность в себе благодаря результатам Жироны. Команда играет хорошо, меня хорошо приняли в коллективе, я быстро адаптировался и команда показывает сейчас хорошие результаты", - заявил Довбик в интервью Суспільне.

Напомним, следующий поединок "желто-синие" проведут 17 октября против национальной команды Мальты в рамках квалификации на Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины артем довбик

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