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Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча 14.10.2023

Вашему вниманию обзор поединка квалификации Евро-2024.
Сегодня, 18:52
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В субботу, 14 октября, в Праге в рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины встретилась с Северной Македонией.

Большую часть игры "желто-синие" контролировали мяч и создавали опасные моменты у чужих ворот. На 30-й минуте один из таких эпизодов завершился голом после удара Георгия Судакова.

Во второй половине матча почти ничего не изменилось с игровой точки зрения, однако опасный счет давал возможность гостям сделать одну мощную навалу на ворота для того, чтобы вырвать хотя бы один балл.

На последней минуте встречи Александр Караваев ошеломляющим ударом поразил ворота Столе Дмитревски, который вышел слишком далеко. Этот гол поставил финальную точку.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча отбора чемпионата Европы-2024 Украина - Северная Македония

Украина - Северная Македония 2:0
Голы: Судаков, 30, Караваев, 90+5.

Ожидаемые голы (xG): 2,50 - 0.77
Удары: 18 - 13
Удары в створ: 7 - 5
Владение мячом: 51% - 49%
Фолы: 12 - 4

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Зинченко (Сидорчук, 76), Судаков (Сваток, 88) - Зубков (Малиновский, 68), Довбик (Яремчук, 76), Мудрик (Караваев, 88).

Северная Македония: Димитриевски - Манев (Чурлинов, 46), Серафимов, Муслиу - Ашковски (Димоски, 46), Элези (Дориев, 75), Атанасов (Адеми, 63), Алиоски - Барди - Миовски (Трайковски, 84), Элмас.

Предупреждения: Малиновский - Серафимов, Адеми.

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