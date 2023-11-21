Хорватия обыграла Армению, тем самым не дав Уэльсу шанса на последнюю путевку на ЧЕ-2024

Если сойдутся звезды, то Украина получит шанс отомстить валлийцам за поражение в отборе на ЧМ-2022.

Во вторник, 21 ноября, решалась судьба последней прямой путевки на чемпионат Европы 2024 года через отборочный этап.

Путевка разыгрывалась в группе D, где Хорватия шла на втором месте, опережая Уэльс на два очка.

В финальном туре "шашечные" в Загребе на Максимире принимали Армению. Исход этой встречи решил один-единственный гол Анте Будимира под занавес первого тайма.

Армяне практически ничего не создали у ворот Доминика Ливаковича, а потому команда Златко Далича завоевала победу и вместе с ней стала последней командой, которая напрямую отправится на турнир в Германию.

Хорватия - Армения 1:0

Гол: Будимир, 43.

Ожидаемые голы (xG): 1,19 - 0,28

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 23 - 6

Удары в створ: 11 - 2

Фолы: 6 - 10

Хорватия: Ливакович - Станишич (Юранович, 50), Шутало, Гвардиол, Соса - Модрич, Брозович, Майер (Сучич, 83) - Крамарич (Марко Пашалич, 68), Будимир (Батурина, 83) Иванушец (Марио Пашалич, 46).

Армения: Чанчаревич - Харутюнян, Мкртчян, Чалисир, Тикнизян - Оганесян (Пилоян, 86), Сперцян, Арутюнян (Дашян, 70) - Ранос (Миранян, 73), Севикян (Серобян, 70), Селарраян (Бичахчян, 46).

Предупреждение: Пилоян.

В параллельной игре Уэльс встречался с Турцией, которая досрочно вышла на Евро-2024.

"Драконы" должны были надеяться на то, что Армения сможет отобрать очки у Хорватии. При этом валлийцы сами должны были побеждать - при равенстве очков именно они выходили на второе место.

Но, как уже было упомянуто ранее, хорваты победили, да и сам Уэльс не смог обыграть немотивированных турков - команды расписали ничью 1:1.

Источник: Getty Images

Таким образом Уэльс отправляется в плей-офф отбора. Если Украина при жеребьевке попадет на Путь А, то у команды Сергея Реброва появится шанс отомстить валлийцам за поражение в финале плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Уэльс - Турция 1:1

Голы: Уильямс, 7 - Языджи, 70 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 0,49 - 1,39

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 10 - 9

Удары в створ: 4 - 2

Фолы: 11 - 17

Уэльс: Уорд - Робертс, Локьер, Дэвис, Родон - Броухед (Брукс, 61), Ампаду, Дж. Джеймс, Уильямс (Мур, 84) - Джонсон, Уилсон (Д. Джеймс, 80).

Турция: Чакыр (Байындыр, 33) - Кадиоглу, Акайдин, Бардакчи, Озкачар (Челик, 46) - Юксек, Сари (Айхан, 78), Омур (Языджи, 33), Озчан, Актюркоглу - Йылмаз (Йылдиз, 59).

Предупреждения: Джонсон, Дэвис - Языджи, Челик, Актюркоглу, Озчан.

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