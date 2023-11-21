Хорватия обыграла Армению, тем самым не дав Уэльсу шанса на последнюю путевку на ЧЕ-2024
Во вторник, 21 ноября, решалась судьба последней прямой путевки на чемпионат Европы 2024 года через отборочный этап.
Путевка разыгрывалась в группе D, где Хорватия шла на втором месте, опережая Уэльс на два очка.
В финальном туре "шашечные" в Загребе на Максимире принимали Армению. Исход этой встречи решил один-единственный гол Анте Будимира под занавес первого тайма.
Армяне практически ничего не создали у ворот Доминика Ливаковича, а потому команда Златко Далича завоевала победу и вместе с ней стала последней командой, которая напрямую отправится на турнир в Германию.
Хорватия - Армения 1:0
Гол: Будимир, 43.
Ожидаемые голы (xG): 1,19 - 0,28
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 23 - 6
Удары в створ: 11 - 2
Фолы: 6 - 10
Хорватия: Ливакович - Станишич (Юранович, 50), Шутало, Гвардиол, Соса - Модрич, Брозович, Майер (Сучич, 83) - Крамарич (Марко Пашалич, 68), Будимир (Батурина, 83) Иванушец (Марио Пашалич, 46).
Армения: Чанчаревич - Харутюнян, Мкртчян, Чалисир, Тикнизян - Оганесян (Пилоян, 86), Сперцян, Арутюнян (Дашян, 70) - Ранос (Миранян, 73), Севикян (Серобян, 70), Селарраян (Бичахчян, 46).
Предупреждение: Пилоян.
В параллельной игре Уэльс встречался с Турцией, которая досрочно вышла на Евро-2024.
"Драконы" должны были надеяться на то, что Армения сможет отобрать очки у Хорватии. При этом валлийцы сами должны были побеждать - при равенстве очков именно они выходили на второе место.
Но, как уже было упомянуто ранее, хорваты победили, да и сам Уэльс не смог обыграть немотивированных турков - команды расписали ничью 1:1.
Таким образом Уэльс отправляется в плей-офф отбора. Если Украина при жеребьевке попадет на Путь А, то у команды Сергея Реброва появится шанс отомстить валлийцам за поражение в финале плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.
Уэльс - Турция 1:1
Голы: Уильямс, 7 - Языджи, 70 (пен.).
Ожидаемые голы (xG): 0,49 - 1,39
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 10 - 9
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 11 - 17
Уэльс: Уорд - Робертс, Локьер, Дэвис, Родон - Броухед (Брукс, 61), Ампаду, Дж. Джеймс, Уильямс (Мур, 84) - Джонсон, Уилсон (Д. Джеймс, 80).
Турция: Чакыр (Байындыр, 33) - Кадиоглу, Акайдин, Бардакчи, Озкачар (Челик, 46) - Юксек, Сари (Айхан, 78), Омур (Языджи, 33), Озчан, Актюркоглу - Йылмаз (Йылдиз, 59).
Предупреждения: Джонсон, Дэвис - Языджи, Челик, Актюркоглу, Озчан.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!