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Бражко дебютировал в составе сборной Украины в матче отбора на ЧЕ-2024

Молодой талант Динамо заслужил право сыграть в таком ответственном поединке.
Сегодня, 21:47
Владимир Бражко / Getty Images
Владимир Бражко / Getty Images

В четверг, 21 марта, в рамках матча плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года сошлись сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

В стартовом составе "желто-синих" вышел дебютант: главный тренер украинской команды Сергей Ребров доверил Владимиру Бражко место в опорной зоне.

Для 22-летнего хавбека Динамо эта игра стала первой в футболке главной команды страны.

После удачной аренды в Заре в прошлом сезоне, в этом сезоне футболист стал игроком основного состава столичного коллектива.

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В нынешнем сезоне Владимир Бражко принял участие в 21 матче "бело-синих" во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что победитель противостояния Босния и Герцеговина - Украина встретится с победителем пары Израиль - Исландия в матче за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы-2024, который пройдет этим летом в Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сборная Украины Владимир Бражко

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