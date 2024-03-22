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"Были ошибки, но меня поддерживали": Бражко оценил свой дебют за сборную Украины

Для полузащитника, как и для всех, главное, что "желто-синие" победили.
Сегодня, 00:51
Владимир Бражко и Эдин Джеко / Getty Images
Владимир Бражко и Эдин Джеко / Getty Images

В четверг, 21 марта, Украина обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:1, заработав право сыграть в финальном поединке плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Своими эмоциями после матча поделился дебютант "желто-синих" Владимир Бражко, отыгравший 81 минуту.

"Первую и вторую зону обороны мы проходили легко, а вот уже ближе к их воротам было тяжело. Во втором тайме немного перестроились, я начал играть третьего защитника, Зинченко и Судаков больше играли как опорные, больше простора у них было. Потом, когда меня поменяли и начали играть в два нападающих, создали моменты и забили голы", - сказал хавбек.

"Очень сильно чувствовалась поддержка наших болельщиков – это заводило. Знаем, как за нас болеют в Украине, в том числе и воины".

Источник: Getty Images

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"Стили в сборной и клубе похожи, да и мне не сложно перестроиться, я понимаю, как играть, но всегда есть что улучшать".

"Сегодня целый день я готовился, было много мыслей, успокаивался, потому что волновался. Меня ребята поддерживали, тренер. Да, были ошибки, но главное, что мы победили".

Стоит отметить, что именно вместо Владимира Бражко на поле вышел Роман Яремчук, который спас Украину от поражения. За свое кратковременное выступление 28-летний нападающий заслужил самую высокую оценку по итогам матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сборная Украины Владимир Бражко

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