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Мудрик: Против Исландии будет сложнее, чем с Боснией

Вингер сборной Украины поделился ожиданиями от сверхважной встречи.
Сегодня, 18:16
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик высказался о встрече с Исландией в финале плей-офф отбора на Евро-2024.

По словам вингера "желто-голубых", сегодняшний соперник главной команды страны сложнее чем предыдущий оппонент.

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"Исландия будет сильнее, чем Босния. Особенно в том, как они играют в футбол. Они техничнее, могут разыгрывать мячи. Против этого соперника будет сложнее", - заявил один из ключевых игроков коллектива Сергея Реброва в комментарии Youtube-каналу ВЗБІРНА.

Отметим, что игра Украина - Исландия начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024 исландия Михаил Мудрик

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