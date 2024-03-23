Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча 26.03.2024 плей-офф отбора на Евро-2024

Команды встретятся в матче квалификации чемпионата Европы-2024. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

Во вторник, 26 марта, сборные Украины и Исландии встретятся в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024, разыграв путевку на континентальное первенство в Германии.

Будущие соперники пробились в решающий поединок квалификации чемпионата Европы, выиграв свои полуфинальные противостояния. Украинская национальная команда отыгралась и вырвала победу 2:1 над Боснией и Герцеговиной, а исландцы, также пропустив первыми в матче против Израиля, в итоге разгромили противника со счетом 4:1.

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Матч квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Исландии состоится в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина - Исландия

Онлайн-трансляция будет доступна во вторник, 26 марта, в 21:45 по киевскому времени

Смотреть онлайн трансляцию матча Украина - Исландия

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также матч в прямом эфире будет показан на региональных телеканалах Суспільного.

Сборные Украины и Исландии в своей истории провели между собой четыре матча, которые состоялись в рамках отборочных циклов Евро-2000 и чемпионата мира-2018.

В квалификации чемпионата Европы украинцы одержали победу 1:0, а еще один поединок завершился вничью 1:1. В отборочной группе мирового первенства команды также разошлись миром 1:1, а во втором матче успех праздновали уже исландцы - 2:0. Таким образом, в статистике личных встреч у сборных сейчас паритет, а Исландия лучше только по разнице забитых и пропущенных мячей - 4:3.

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Победитель будущего противостояния Украины и Исландии завоюет путевку в финальную часть Евро-2024, где его соперниками в группе E станут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

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