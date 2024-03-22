Сын легенды, звездный партнер украинца и другие: кто они, следующие соперники сборной?

Национальная сборная Украины в сверхтяжелом матче одолела Боснию и Герцеговину и завоевала себе право сыграть в финале плей-офф, где ее соперником станет команда Исландии.

ISPORT рассказывает об интересных персонажах этой команды.

Лидер Руслана Малиновского

Больше всего среди нынешних игроков "викингов" выделяется Альберт Гудмундссон из Дженоа. Форвард является лидером не только своей сборной, но и клуба, за который выступает Руслан Малиновский

26-летний футболист проводит свой лучший сезон в карьере, уже забив 12 мячей и отдав 3 ассиста. Гудмундссон с отрывом является лидером генуэзцев по системе гол+пас, опережая Матео Ретеги на 4 балла.

Альберт Гудмундссон / Источник: Getty Images

Прорывной сезон нападающего не прошел мимо внимания топ-клубов. Альбертом еще зимой интересовались Тоттенхэм, Ювентус и несколько других клубов, а его уход из состояния "грифонов" летом кажется неизбежным.

Интересно, что игрок происходит из футбольной семьи. Его отец, дядя и дед, который является полным тезкой успели поиграть за несколько клубов на своей Родине.

Молодая гвардия

В сборной Исландии проходит определенное омоложение состава. В нынешней команде меньше десятка человек, которым исполнилось 26 лет. Против Израиля сыграли сразу пять игроков, которым еще нет 23 лет.

В воротах сыграл 22-летний Хакон Вальдимарссон – новый одноклубник нашего Егора Ярмолюка в Брентфорде. Свой последний матч на клубном уровне он сыграл в ноябре за шведский Эльфсборг, но тренерский штаб доверяет ему место в основе сборной.

Хакон Вальдимарссон / Источник: Getty Images

20-летний Хакон Арнар Гаральдсон, как и его тезка, сыграл весь матч против Израиля. Этот левый вингер французского Лилля, пожалуй, главная молодая звезда сборной. За последний месяц он сумел завоевать место основного и в своем клубе, где даже забил первый гол в сезоне Лиги 1.

В основе на Израиль в паре нападающих с Гудмунсоном вышел самый молодой игрок этой команды – 19-летний форвард Копенгагена Орри Оскарссон. Это тот парень, который отдал ассист в ответном матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити. За сборную он уже забивал – Люксембургу и Словакии.

Орри Оскарссон (слева) и Хакон Гаральдсон (в центре) / Источник: Getty Images

А заменил Оскарсона во вчерашнем матче Андри Гудйонсен – игрок с самой легендарной футбольной фамилией страны – средний сын легендарного экс-игрока Барселоны и Челси Айдура Гудйонсена. Андри сейчас выступает в Дании за Люнгбю, играет всегда, забивает достаточно регулярно, за национальную команду отличился уже шестью голами.

Из великой футбольной династии происходит и Исак Бергман Йоханнесон – основной центрхав Фортуны Дюссельдорф. Его отец сейчас ассистент тренера в сборной Ирландии, дедушка также был футболистом, как и три дяди, два кузена и младший брат! А сам Исак, 23 марта отпразднующий 21-й день рождения, уже имеет в своем активе два десятка матчей за сборную.

Они были частью той же команды

В 2016 году Исландия поставила на уши всю Европу, показав феноменальное выступление на континентальном первенстве во Франции, дойдя до четвертьфинала, где проиграла хозяевам.

Евро-2016 / Источник: Getty Images

С тех пор прошло много лет, но в сборной еще несколько игроков, которые приняли участие в историческом турнире, хотя ни тогда, ни сейчас, они не играют большой роли.

Самый известный из них – 35-летний форвард Альфред Финнбогасон. Тогда на Евро он сыграл в трех матчах, в каждом выходил на замены и заработал две желтые карточки. Сейчас он представляет бельгийский Эйпен, где не постоянный игрок основы, как и в национальной команде.

Инги Ингассон на Евро-2016 сыграл около 50 минут, а сейчас является капитаном национальной команды. А вот Арнор Ингви Траустасон даже забит гол на том первенстве в ворота Австрии, хотя и был тогда игроком глубокого запаса. Сейчас, конечно, основной игрок команды.

Арнор Траустасон / Источник: Getty Images

А вот Иоганна Гудмундссона вы могли и запомнить по выступлениям на Евро, там он был основным игроком и отыграл во всех пяти матчах на том турнире. В последнее время он лишился места в основе своего Бернли и даже оказался единственным, кто не попал в заявку на матч против Израиля.

С нынешнего состава на Евро ездил тогда еще юный Хертур Германнссон, но не сыграл там ни минуты. Сейчас он представляет итальянскую Пизу, но не игрок основы сборной.

Сборная Исландии / Источник: Getty Images

Основная обойма

О некоторых мы уже успели поговорить выше, рассмотрим других. Защита в Исландии очень опытная, именно в этом звене играют большинство возрастных игроков. Кроме капитана Ингасона против израильтян играли:

31-летний левый защитник Гудмундур Тораринссон (выступает за ФК Крит, Греция). Игрок, которого нельзя назвать основным, за весь отбор в Евро это его второй матч;

28-летний центрбек Даниэл Гретарссон (Сеннерюск, Дания), которого также нельзя назвать 100% основным, хотя все три матча этого года он провел от звонка к звонку;

32-летний Виктор Палссон (Эйпен, Бельгия). Вот этот мужчина (его отец, кстати, португалец, а дедушка из Мозамбика) точно основной – все матчи квалификации сыграл от звонка до звонка, либо дело в обороне, либо в центре.

Виктор Палссон / Источник: Getty Images

Есть вероятность увидеть на флангах обороны менее опытных Колбейнна Финнсона (экс-игрок Боруссии Дортмунд и Брентфорда, сейчас выступает в Дании) и Альфонса Сампстеда (Твенте), много игравших в отборе.

В полузащите кроме вышеупомянутых Траустасона и Гаральдсона в основе в прошлом матче (как и в большинстве последних официальных встреч) вышел 25-летний атакующий полузащитник нидерландского Го Ахед Иглз - Виллум Тор Уиллумссон. Также с первых минут играл мужчина с запятнанной карьерой – Арнор Сигурдссон, контракт которого с московским цском закончился только с наступлением 2024 года. Хотя в этом сезоне он представлял и продолжает представлять английский Блэкберн (с переменным успехом он там основной).

Арнор Сигурдссон / Источник: Getty Images

Следует отметить, что Сигурдссон и Траустасон в матче с Израилем получили травмы.

С большой долей вероятности мы увидим в деле и Иона Торштайнссона из бельгийского Леувена. Возможно, не в основе, но на замену он за сборную выходит регулярно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!