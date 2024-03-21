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Босния и Герцеговина - Украина 1:2: обзор матча и результат игры 21.03.2024

После тяжелого матча "желто-синие" будут готовиться к самому главному поединку квалификации против Исландии.
Вчера, 23:48
Руслан Малиновский и Роман Яремчук / Getty Images
Руслан Малиновский и Роман Яремчук / Getty Images

В четверг, 21 марта, в боснийском городе Зеница на стадионе Билино Поле состоялся полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года.

В этом поединке сборной Украины под руководством Сергея Реброва противостояла местная сборная Боснии и Герцеговины.

Стартовая часть первого тайма прошла под преимуществом хозяев поля, которые несколько раз угрожали воротам Андрея Лунина. Вскоре "желто-синие" забрали мяч под свой контроль, но это ни к чему не приводило, кроме внезапных контратак боснийцев.

Источник: Getty Images

Первый по-настоящему опасный момент в матче произошел на 37-й минуте, когда Босния подала угловой, и игрок соперника нанес удар головой. Но Ефим Конопля, который стоял на ближней штанге, вынес мяч.

Спустя минуту Эдин Джеко вышел под углом на ударную позицию, но ему помешал его же соотечественник Сеад Колашинац.

В целом игра была очень вязкая, не самая увлекательная. Поэтому неудивительно, что на перерыв команды ушли при нулях на табло.

После перерыва украинская сборная заиграла активнее, но мяч побывал в сетке ворот Лунина. На 57-й минуте Амар Дедич с угла штрафной прострелил в скопление игроков, где Николай Матвиенко неудачно подставил ногу.

Источник: Getty Images

То, что происходило далее, вполне объяснимо. Боснийцы начали при любом удобном случае тянуть время, а украинцы в свою очередь пытались сравнять счет.

Но чем больше проходило времени, тем меньше меньше шансов у них оставалось, ведь как таковых моментов у ворот соперника не было.

Первое попадание в створ ворот в этой игре состоялось за 12 минут до конца основного времени - отличная демонстрация сути поединка.

Ребров пытался повлиять на ситуацию заменами - и он повлиял! На последние девять минут на поле вышел Роман Яремчук, который перевернул ход матча.

На 85-й минуте Конопля прострелил на 11-метровую отметку, откуда форвард Валенсии ударом в касание сравнял счет.

Источник: Getty Images

А спустя пару минут он выступил в роли ассистента Артема Довбика: один навесил с фланга в штрафную, а другой ударом головой замкнул подачу.

Источник: Getty Images

Хоть судья и добавил восемь минут, но Украина выстояла и завоевала невероятно тяжелую победу. Подопечные Реброва вышли в финал плей-офф отбора, где 26 марта они встретятся со сборной Исландии.

Статистика матча Босния и Герцеговина - Украина полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024

Босния и Герцеговина - Украина 1:2
Гол: Матвиенко (аг), 57 - Яремчук, 85, Довбик, 88.

Ожидаемые голы (xG): 0,47 - 0,98
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 8 - 11
Удары в створ: 1 - 3
Фолы: 14 - 20

Босния и Герцеговина: Шехич - Ахмедходжич (Ковачевич, 82), Гаджикадунович, Колашинац - Дедич (Чивич, 67), Цимирот, Хайрадинович (Пьянич, 82), Крунич (Рахманович, 90+2), Газибегович - Джеко, Демирович.

Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко (Яремчук, 81), Зинченко (Малиновский, 76), Судаков - Зубков (Гуцуляк, 76), Довбик (Таловеров, 90+2), Мудрик.

Предупреждения: Колашинац, Газибегович, Ахмедходжич, Ковачевич - Матвиенко, Конопля, Яремчук, Лунин.

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