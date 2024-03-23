Украина - Исландия: прогноз на финал отбора на Евро-2024 26.03.2024

Команды встретятся в квалификации чемпионата Европы 2024 года. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

Во вторник, 26 марта, состоится финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Исландии, разыграв путевку на континентальное первенство.

Национальные команды стали соперниками в решающем поединке отборочного пути B, выиграв свои полуфинальные противостояния. Украинцы одержали волевую победу со счетом 2:1 над Боснией и Герцеговиной, а исландцы также пропустили первыми от Израиля, но в итоге разгромили оппонента 4:1.

Отборочный матч чемпионата Европы между сборными Украины и Исландии будет сыгран в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на финал отбора на Евро-2024 Украина - Исландия

Эксперты и аналитики очевидным фаворитом будущего противостояния считают Украину, которая должна одолеть Исландию и выйти в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

Прогноз букмекеров на матч Украина - Исландия:

проход Украины - 1,26

- 1,26 проход Исландии - 4,10

Стоит отметить, что на победу украинцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1,52, исландцев - 7,50, а ничью - 4,35.

Источник: Getty Images

Статистика противостояния Украина - Исландия

Всего в своей истории сборные Украины и Исландии провели между собой четыре матча, которые состоялись в рамках групповых этапов квалификации Евро-2000 и чемпионата мира-2018.

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На данный момент в противостоянии этих национальных команд паритет: украинцы и исландцы одержали по одной победе 1:0 и 2:0 соответственно, а два поединка завершились ничейным результатом. Разница забитых и пропущенных мячей в пользу соперника "сине-желтых" - 4:3.

Украина - Исландия

1 Победы 1

2 Ничьи 2

1 Поражения 1

3 Голы 4

Победитель поединка Украины и Исландии выйдет в финальную часть Евро-2024, где его соперниками в группе E будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.

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