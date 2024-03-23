iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украина - Исландия: где смотреть матч 26.03.2024 квалификации Евро-2024

Команды встретятся в финальном матче отбора на Евро-2024. Узнай, где смотреть матч Украина - Исландия в прямом эфире на ISPORT.ua.
Сегодня, 20:25
Украина - Исландия: где смотреть матч / Getty Images
Украина - Исландия: где смотреть матч / Getty Images

Во вторник, 26 марта, сборные Украины и Исландии встретятся в финале плей-офф квалификации Евро-2024.

Победитель этого решающего отборочного противостояния завоюет путевку в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в Германии.

Поединок Украины и Исландии состоится в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Читай также: Украина - Исландия: прогноз на финал отбора на Евро-2024

Где и когда смотреть матч Украина - Исландия

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия, которая начнется 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также матч в прямом эфире будет показан на региональных телеканалах Суспільного.

Читай также: Сын легенды, звездный партнер украинца и другие: кто они, следующие соперники сборной?

В своей истории Украина и Исландия провели между собой четыре матча. На групповом этапе квалификации Евро-2000 украинская сборная одержала победу 1:0, а еще один поединок завершился вничью 1:1. В группе отборочного цикла чемпионата мира-2018 команды также разошлись миром 1:1, а во втором матче успех праздновали уже исландцы - 2:0.

Победитель будущего противостояния Украины и Исландии попадет в финальную часть Евро-2024, где его соперниками в группе E станут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины где смотреть сборная Исландии чемпионат европы 2024 ЧЕ-2024

Статьи по теме

Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024 Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024
Откровенные кадры и оголенная грудь: Ванда Нара выпустила новый клип Откровенные кадры и оголенная грудь: Ванда Нара выпустила новый клип
Атлетико установил ценник на Феликса Атлетико установил ценник на Феликса
Возможный соперник Украины на Евро-2024 проиграл Австрии, пропустив уже на шестой секунде Возможный соперник Украины на Евро-2024 проиграл Австрии, пропустив уже на шестой секунде
Помочь журналистам

Видео

Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

Евро-202421:55
Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024
Другие страны21:50
Откровенные кадры и оголенная грудь: Ванда Нара выпустила новый клип
Европа21:23
Атлетико установил ценник на Феликса
Европа21:11
Возможный соперник Украины на Евро-2024 проиграл Австрии, пропустив уже на шестой секунде
Европа20:52
Ирландия и Бельгия голов не забили, разойдясь миром
Евро-202420:25
Украина - Исландия: где смотреть матч квалификации Евро-2024
Европа20:20
Легендарный итальянский спортивный директор покинет Интер
Украина19:52
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа19:44
Барселона планирует подписать с игроком-открытием новый контракт с сумасшедшей суммой отступных
Евро-202419:30
Украина - Исландия: прогноз на финал отбора на Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK