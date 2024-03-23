Украина - Исландия: где смотреть матч 26.03.2024 квалификации Евро-2024

Команды встретятся в финальном матче отбора на Евро-2024. Узнай, где смотреть матч Украина - Исландия в прямом эфире на ISPORT.ua.

Во вторник, 26 марта, сборные Украины и Исландии встретятся в финале плей-офф квалификации Евро-2024.

Победитель этого решающего отборочного противостояния завоюет путевку в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в Германии.

Поединок Украины и Исландии состоится в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Где и когда смотреть матч Украина - Исландия

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия, которая начнется 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также матч в прямом эфире будет показан на региональных телеканалах Суспільного.

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В своей истории Украина и Исландия провели между собой четыре матча. На групповом этапе квалификации Евро-2000 украинская сборная одержала победу 1:0, а еще один поединок завершился вничью 1:1. В группе отборочного цикла чемпионата мира-2018 команды также разошлись миром 1:1, а во втором матче успех праздновали уже исландцы - 2:0.

Победитель будущего противостояния Украины и Исландии попадет в финальную часть Евро-2024, где его соперниками в группе E станут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

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