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Ребров занял 19 место в списке тренеров Евро-2024 по версии известного издания

Наставник сборной Украины ниже всех своих коллег, с которыми придется встретиться в групповом этапе.
Сегодня, 21:41
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Известное английское издание FourFourTwo составило рейтинг тренеров национальных сборных, которые попали на Евро-2024.

Украинец Сергей Ребров попал на 19 место, что ниже чем все тренеры сборных, с которыми «желто-голубым» предстоит сыграть на групповом этапе.

Вот, что в статье FourFourTwo написано о Реброве: «Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров, известный английским футбольным фанатам по выступлениям в Тоттенхэме и Вест Хэме, с июня прошлого года руководит национальной командой своей страны.

49-летний Ребров вывел растерзанную войной страну, которая с 2022 года играет свои домашние матчи в Польше в результате российского вторжения, на Евро-2024 через плей-офф, где она одержала драматические победы над Боснией и Герцеговиной в полуфинале и Исландией в финале».

Тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску расположился сразу за Ребровым на 18 позиции, за ними двумя идет Франческо Кальцона, который будет тренировать Словакию, а Доменико Тедеско из сборной Бельгии находится на седьмой позиции.

Рейтинг тренеров команд-участниц Евро-2024 по версии FourFourTwo

  1. Дидье Дешам (Франция)
  2. Лучано Спалетти (Италия)
  3. Юлиан Нагельсманн (Германия)
  4. Гарет Саутгейт (Англия)
  5. Златко Далич (Хорватия)
  6. Роберто Мартинес (Португалия)
  7. Доменико Тедеско (Бельгия)
  8. Луис де ла Фуэнте (Испания)
  9. Каспер Юльманн (Дания)
  10. Марко Росси (Венгрия)
  11. Стив Кларк (Шотландия)
  12. Рональд Куман (Нидерланды)
  13. Силвиньо (Албания)
  14. Винченцо Монтелла (Турция)
  15. Вилли Саньоль (Грузия)
  16. Ральф Рангник (Австрия)
  17. Франческо Кальцона (Словакия)
  18. Эдвард Йорданеску (Румыния)
  19. Сергей Ребров (Украина)
  20. Матяж Кек (Словения)
  21. Мурат Якин (Швейцария)
  22. Михал Пробеж (Польша)
  23. Иван Гашек (Чехия)
  24. Драган Стойкович (Сербия)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Cергей Ребров

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