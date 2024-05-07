Ребров занял 19 место в списке тренеров Евро-2024 по версии известного издания
Известное английское издание FourFourTwo составило рейтинг тренеров национальных сборных, которые попали на Евро-2024.
Украинец Сергей Ребров попал на 19 место, что ниже чем все тренеры сборных, с которыми «желто-голубым» предстоит сыграть на групповом этапе.
Вот, что в статье FourFourTwo написано о Реброве: «Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров, известный английским футбольным фанатам по выступлениям в Тоттенхэме и Вест Хэме, с июня прошлого года руководит национальной командой своей страны.
49-летний Ребров вывел растерзанную войной страну, которая с 2022 года играет свои домашние матчи в Польше в результате российского вторжения, на Евро-2024 через плей-офф, где она одержала драматические победы над Боснией и Герцеговиной в полуфинале и Исландией в финале».
Тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску расположился сразу за Ребровым на 18 позиции, за ними двумя идет Франческо Кальцона, который будет тренировать Словакию, а Доменико Тедеско из сборной Бельгии находится на седьмой позиции.
Рейтинг тренеров команд-участниц Евро-2024 по версии FourFourTwo
- Дидье Дешам (Франция)
- Лучано Спалетти (Италия)
- Юлиан Нагельсманн (Германия)
- Гарет Саутгейт (Англия)
- Златко Далич (Хорватия)
- Роберто Мартинес (Португалия)
- Доменико Тедеско (Бельгия)
- Луис де ла Фуэнте (Испания)
- Каспер Юльманн (Дания)
- Марко Росси (Венгрия)
- Стив Кларк (Шотландия)
- Рональд Куман (Нидерланды)
- Силвиньо (Албания)
- Винченцо Монтелла (Турция)
- Вилли Саньоль (Грузия)
- Ральф Рангник (Австрия)
- Франческо Кальцона (Словакия)
- Эдвард Йорданеску (Румыния)
- Сергей Ребров (Украина)
- Матяж Кек (Словения)
- Мурат Якин (Швейцария)
- Михал Пробеж (Польша)
- Иван Гашек (Чехия)
- Драган Стойкович (Сербия)
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