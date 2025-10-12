iSport.ua
Украина - Азербайджан: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Ребров пообщается с журналистами.
Вчера, 18:30       Автор: Валентина Чорноштан
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В преддверии матча сборной Украины против Азербайджана в рамках 4-го тура чемпионата мира-2026, который состоится в понедельник, 13 октября,

Главный тренер сборной Сергей Ребров пообщается с представителями СМИ и поделится ожиданиями от предстоящей игры.

Читай также: Украина – Азербайджан: прогноз на матч отбора на чемпионат мира

Начало пресс-конференции запланировано на 18:30, 12 октября.

В своём последнем матче сборная Украины одолела сборную Исландии со счётом 5:3. Добавим, что на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка украинской команды.

