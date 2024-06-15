Венгрия и Швейцария определились с составами на первый матч второго игрового дня Евро-2024

Коллектив Мурата Якина неожиданно выйдет без главной легенды в старте, а Марко Росси обошелся без сюрпризов.

В рамках первого тура Евро-2024 во втором матче группы А Швейцария встретится с Венгрией.

Команды определились со стартовыми составами на данный поединок. У Швейцарии из сюрпризов только невыход Джердана Шакири в старте, а вот Венгрия выставила полностью прогнозируемую 11-ку.

Венгрия: Гулачи - Шаллаи, Орбан, Ланг - Керкез, Шефер, Надь, Фиола - Собослаи, Варга, Саллаи

Швейцария: Зоммер - Шер, Аканжи, Родригес - Видмер, Джака, Фройлер, Ндойе - Эбишер, Дуа, Варгас

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка Венгрия - Швейцария.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!