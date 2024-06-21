Бражко: Перед игрой со Словакией мой дедушка ушел из жизни

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы Украина победила Словакию.

Для одного из игроков "желто-голубых" этот матч стал особенным по очень печальным причинам. После игры Владимир Бражко рассказал, что за день до игры умер его дедушка.

"Не очень хотел об этом говорить, но за день до матча мой дедушка ушел из жизни и у меня была двойная мотивация сегодня выйти, доказать", - сказал хавбек сборной в микст-зоне после матча.

Напомним, что на нашем сайте доступен видеообзор матча Украина - Словакия.

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