iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Топ-клубы АПЛ готовы подписать звезду Аталанты, которая поссорилась с главным тренером

Адемола Лукман может вернуться в Англию.
Сегодня, 19:59
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Нападающий Аталанты Адемола Лукман привлек внимание топ-клубов АПЛ.

Как сообщает CaughtOffside, нигериец заинтересовал Ливерпуль, который видит в игроке потенциальную замену Мохамеду Салаху по влиянию на игру. Также футболиста у себя хочет видеть Арсенал.

Адемола не против покинуть «богиню». Это желание возникло еще в прошлом году, а недавно его раскритиковал главный тренер клуба Джан-Пьеро Гасперини.

Отметим, что форвард уже играл в АПЛ за Фулхэм и Эвертон.

Стоит сказать также, что в услугах Лукмана заинтересован Ювентус.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адемола Лукман

Статьи по теме

Ювентус готов приютить звездного изгоя Аталанты Ювентус готов приютить звездного изгоя Аталанты
Арсенал готов предложить деньги и своего игрока за форварда клуба Серии А Арсенал готов предложить деньги и своего игрока за форварда клуба Серии А
Герой Аталанты установил два рекорда в финале Лиги Европы Герой Аталанты установил два рекорда в финале Лиги Европы
Динамо договорилось об аренде таланта бразильского клуба Динамо договорилось об аренде таланта бразильского клуба

Видео

Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира, Украина замкнула топ-20
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа22:36
Динамо договорилось об аренде таланта бразильского клуба
Европа21:59
Цыганков получил новую карточку в рамках промо в EAFC25
Европа21:36
Итальянский клуб может уволить тренера после вылета из еврокубков
Другие страны20:59
Усик посетил матч Ан-Насра Роналду
Украина20:35
Судаков - в пятерке лучших игроков по средней оценке за пределами топ-5 лиг
Сборные20:05
Украина потеряла шансы квалифицироваться на Евробаскет-2025, уступив Словении
Европа19:59
Топ-клубы АПЛ готовы подписать звезду Аталанты, которая поссорилась с главным тренером
Европа19:39
Игрок клуба Серии А, переживший инфаркт, рассказал о желании вернуться на поле
Европа19:33
Озвучены ориентировочные сроки восстановления Довбика
Европа18:59
"Мы ждем тебя": Малиновский с женой объявили о пополнении в семье
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK