Топ-клубы АПЛ готовы подписать звезду Аталанты, которая поссорилась с главным тренером

Адемола Лукман может вернуться в Англию.

Нападающий Аталанты Адемола Лукман привлек внимание топ-клубов АПЛ.

Как сообщает CaughtOffside, нигериец заинтересовал Ливерпуль, который видит в игроке потенциальную замену Мохамеду Салаху по влиянию на игру. Также футболиста у себя хочет видеть Арсенал.

Адемола не против покинуть «богиню». Это желание возникло еще в прошлом году, а недавно его раскритиковал главный тренер клуба Джан-Пьеро Гасперини.

Отметим, что форвард уже играл в АПЛ за Фулхэм и Эвертон.

Стоит сказать также, что в услугах Лукмана заинтересован Ювентус.

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