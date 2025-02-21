Топ-клубы АПЛ готовы подписать звезду Аталанты, которая поссорилась с главным тренером
Адемола Лукман может вернуться в Англию.
Нападающий Аталанты Адемола Лукман привлек внимание топ-клубов АПЛ.
Как сообщает CaughtOffside, нигериец заинтересовал Ливерпуль, который видит в игроке потенциальную замену Мохамеду Салаху по влиянию на игру. Также футболиста у себя хочет видеть Арсенал.
Адемола не против покинуть «богиню». Это желание возникло еще в прошлом году, а недавно его раскритиковал главный тренер клуба Джан-Пьеро Гасперини.
Отметим, что форвард уже играл в АПЛ за Фулхэм и Эвертон.
Стоит сказать также, что в услугах Лукмана заинтересован Ювентус.
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