Ювентус готов приютить звездного изгоя Аталанты

Туринский Ювентус возобновил интерес к Адемоле Лукману. Нигерийский нападающий стремится покинуть Аталанту летом, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

В январе директора "бьянконери" и бергамасков якобы уже встречались относительно возможного трансферо. Теперь Лукман твердо убежден в намерении уйти из рядов "Богини" в следующее трансферное окно из-за публичной критики Джан Пьеро Гасперини. Контракт с Аталантой действует до лета 2026 года.

В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов Лукман вышел на второй тайм противостояния, когда Аталанта безнадежно "горела" Брюгге (0:3). Он быстро забил мяч, а еще один его гол отменили из-за офсайда. На 61-й минуте африканец не реализовал одиннадцатиметровый, а наставник "Богини" назвал Лукмана "худшим пенальтистом" в его жизни.

Напомним, ранее Лукман отреагировал на критику Гасперини специальным постом.

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