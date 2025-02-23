Реал готовит новый контракт для легенды клуба
Реал заинтересован в продолжении сотрудничества с ветераном команды полузащитником Лукой Модричем.
Как сообщает журналист Николо Скира, мадридский клуб, как и минувшим летом, намерен предложить хорватскому хавбеку новый контракт, рассчитанный еще на один год, несмотря на то что в сентябре игроку исполнится 40 лет.
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Отмечается, что сам футболист также хочет продолжить свои выступления, поскольку мечтает сыграть на чемпионате мира-2026.
Напомним, что Модрич выступает за Реал с 2012 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Реал подписал контракт с сыном легенды клуба.
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