Реал готовит новый контракт для легенды клуба

39-летний Лука Модрич может остаться в мадридской команде еще на один сезон.

Реал заинтересован в продолжении сотрудничества с ветераном команды полузащитником Лукой Модричем.

Как сообщает журналист Николо Скира, мадридский клуб, как и минувшим летом, намерен предложить хорватскому хавбеку новый контракт, рассчитанный еще на один год, несмотря на то что в сентябре игроку исполнится 40 лет.

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Отмечается, что сам футболист также хочет продолжить свои выступления, поскольку мечтает сыграть на чемпионате мира-2026.

Напомним, что Модрич выступает за Реал с 2012 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Реал подписал контракт с сыном легенды клуба.

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