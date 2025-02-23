Ман Сити намерен произвести масштабную перестройку состава

Около десяти игроков может покинуть клуб.

Манчестер Сити готов к кардинальным изменениям в составе.

Как сообщает Daily Mirror, «горожане» намерены провести серьезную перестройку летом. Покинуть клуб может сразу восемь футболистов.

В частности, речь идет о таких звездах команды, как: Эдерсон, Кевин де Брюйне и Бернарду Силва.

Вполне вероятно, клуб покинут также Кайл Уокер, который уже проводит вторую часть сезона в аренде в Милане, Джон Стоунз, Джек Грилиш, Илкай Гюндоган и Матео Ковачич.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола расхвалил уровень АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!