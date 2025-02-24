Наставник Бенфики объяснил перевод Трубина в запас

23-летний украинец провел на скамейке запасных поединок 23-го тура Примейры против Боавишты (3:0). Главный тренер Бенфики Бруну Лаже предоставил Анатолию Трубину возможность восстановиться, сообщает официальный сайт клуба.

Вратарь сыграл за лиссабонцев 9 поединков подряд во всех турнирах. После ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против Монако (3:3) Трубин получил порцию критики. Он якобы виноват в двух голах монегасков.

«Это сделано для того, чтобы предоставить Самуэлю (Соарешу - ред.) игровое время, а также для того, чтобы дать Трубину, который выполняет фантастическую работу, возможность восстановиться, выйти из этой серии постоянных матчей и подготовиться к поединку Кубка Португалии», - заявил Лаже.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-звезда УПЛ неожиданно сменил клуб.

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