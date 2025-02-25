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Футбол

Гранды бразильского футбола хотели подписать игрока Шахтера

Эгиналду мог вернуться на родину.
Сегодня, 00:55
Эгиналду / Getty Images
Эгиналду / Getty Images

Игрок Шахтера Эгиналду имел шанс покинуть команду зимой.

Как сообщает журналист Вене Касагранде, в услугах Эгиналду были заинтересованы Коринтианс и Сан-Паулу. Оба клуба хотели арендовать игрока.

Бразильские коллективы получили отказ касаемо аренды местного игрока, поскольку, Шахтер не захотел его отпускать.

В текущем сезоне на счету Эгиналду 22 матча, в которых он забил 2 мяча и отдал 2 ассиста.

Напомним, ранее Шахтер минимально победил аутсайдера УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер бразилия

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