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Футбол

"Легенды делают то, что хотят": Анчелотти высказался о будущем Модрича

Тренер Реала отреагировал на возможное продление контракта с 39-летним полузащитником.
Сегодня, 18:36
Лука Модрич и Карло Анчелотти / Getty Images
Лука Модрич и Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.

По словам наставника мадридской команды, этот вопрос 39-летний футболист сам обсудит с руководством клуба и примет решение по поводу своего будущего.

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"Я не собираюсь вдаваться в подробности этого вопроса, как и в прошлом году. Клуб обсудит это с игроком, как и минувшим летом с ним, с Кроосом, с Начо.

Легенды имеют право делать то, что хотят. Это идея клуба. Они поговорят и примут лучшее решение для всех", - приводит слова Анчелотти официальный сайт "сливочных".

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 39 матчах, в которых отличился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Действующий контракт хорватского хавбека истекает летом 2025 года, но, как сообщалось ранее, мадридский клуб намерен предложить игроку договор еще на один сезон.

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