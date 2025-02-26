"Нужна полная реконструкция" Легенда АПЛ прокомментировал кризис Манчестер Сити

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк поделился своими мыслями о кризисе Манчестер Сити.

По словам Йорка, даже после преодоления кризиса Ман Сити будет слабее чем на своем пике.

"Есть этап в жизни, этап в футболе, который проходит каждый. Все идет вверх и вниз. Я думаю, что они вернутся немного лучше, но уже никогда не будут как раньше.

Также Двайт считает, что Ман Сити нужна масштабная перестройка.

"Они пройдут через ту фазу, которую прошел Ливерпуль, через которую сейчас проходит Ман Юнайтед. Они все еще будут очень конкурентоспособными, но они будут терять много своих игроков, и тогда вы просите игроков прийти и вписаться в эту систему, чтобы снова начать побеждать. Нужна полная реконструкция.

Эта группа игроков была целой 5-6 лет. Сейчас они начинают расходиться по одному или по двое. Я уверен, что в конце сезона будет больше переходов и к клубу присоединятся новые лица.

Заставить их играть на том уровне, на котором они могут играть, будет сложно. Я не думаю, что это так легко, как думают некоторые люди. Гораздо сложнее, когда ты проходишь переход как команда", - заявил экс-бомбардир

Ранее сообщалось, что Ман Сити планирует продать около десятка игроков.

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