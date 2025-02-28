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Футбол

Манчестер Юнайтед собрался подписать воспитанника Манчестер Сити

Манкунианцы стремятся усилить вратарское звено.
Вчера, 22:58
Джеймс Траффорд / Getty Images
Джеймс Траффорд / Getty Images

Голкипер английского Бернли может заменить Андре Онана. Манчестер Юнайтед положил глаз на Джеймса Траффорда, сообщает Caught Offside.

22-летний вратарь проводит второй сезон за "кларетовых". Ранее он не смог пробиться в первую команду Манчестер Сити. Траффорд попал в структуру "горожан" в 12 лет, но на взрослом заиграл в нескольких арендах (Аккрингтон, Болтон).

Англичанин еще не пропускал в 2025 году. Пока его сухая серия по Бернли в Чемпионшипе насчитывает 1080 минут. Конкуренцию МЮ за кипера составит Ньюкасл.

Кстати, лондонский Арсенал сделал предложение лидеру Баварии.

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