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Футбол

Арсенал сделал предложение лидеру Баварии

Йозуа Киммих может покинуть Мюнхен.
Сегодня, 14:05
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Арсенал связался с Йозуа Киммихом касательно потенциального перехода, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что контракт 30-летнего хавбека с Баварией заканчивается в июле текущего года. 

По информации журналиста, Арсенал и еще один неназванный клуб уже связались с Киммихом, предложив ему контракты.

Также и Бавария ведет переговоры с игроком. Мюнхенцы готовы дать Йозуа контракт до 2028 года с зарплатой в 20 млн евро. Сам же игрок пока не определился, где продолжит карьеру.

Ранее также сообщалось, что Бетис ведет переговоры с Барселоной касательно разрыва аренды Роке.

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