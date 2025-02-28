Арсенал сделал предложение лидеру Баварии

Арсенал связался с Йозуа Киммихом касательно потенциального перехода, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что контракт 30-летнего хавбека с Баварией заканчивается в июле текущего года.

По информации журналиста, Арсенал и еще один неназванный клуб уже связались с Киммихом, предложив ему контракты.

Также и Бавария ведет переговоры с игроком. Мюнхенцы готовы дать Йозуа контракт до 2028 года с зарплатой в 20 млн евро. Сам же игрок пока не определился, где продолжит карьеру.

Ранее также сообщалось, что Бетис ведет переговоры с Барселоной касательно разрыва аренды Роке.

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