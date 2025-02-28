Арсенал сделал предложение лидеру Баварии
Йозуа Киммих может покинуть Мюнхен.
Арсенал связался с Йозуа Киммихом касательно потенциального перехода, пишет Флориан Плеттенберг.
Напомним, что контракт 30-летнего хавбека с Баварией заканчивается в июле текущего года.
По информации журналиста, Арсенал и еще один неназванный клуб уже связались с Киммихом, предложив ему контракты.
Также и Бавария ведет переговоры с игроком. Мюнхенцы готовы дать Йозуа контракт до 2028 года с зарплатой в 20 млн евро. Сам же игрок пока не определился, где продолжит карьеру.
Ранее также сообщалось, что Бетис ведет переговоры с Барселоной касательно разрыва аренды Роке.
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