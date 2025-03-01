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Реал хочет подписать звезду Арсенала свободным агентом

Мадридцы не хотят переплачивать за Вильяма Салиба.
Сегодня, 11:50
Вильям Салиба / Getty Images
Вильям Салиба / Getty Images

Реал хочет попытаться подписать Вильяма Салиба свободным агентом, пишет Relevo.

Мадридцы не хотят платить в районе 100 млн евро следующим летом. Ради экономии средств клуб готов подождать сезон или даже два.

Летом 2026 года заканчиваются контракты Антонио Рюдигера и Давида Алабы, так что Реалу придется искать усиление защитной линии. А у Салиба как раз останется последний год контракта.

В теории испанский клуб сможет купить француза по сниженной цене. Однако, если запросы Арсенала все равно не устроят мадридцев, они согласны будут подождать еще и подписать игрока свободным агентом летом 2027 года.

Ранее также сообщалось, что Челси отказался от покупки очередного вратаря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вильям Салиба

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