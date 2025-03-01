Манчестер Сити, несмотря на пропущенный от Таловерова, прошел Плимут в Кубке Англии

Манкунианцы успели быстро сравнять, а затем и выйти вперед.

В рамках 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити на родном поле принял Плимут.

Несмотря на очевидный статус андердога «пилигримы» достойно играли и держали оборону в первом тайме, более того, именно они открыли счет в поединке. Автором мяча стал украинец Максим Таловеров, который отличился после подачи с углового.

Впрочем, неистовая радость гостей длилась не долго, ведь благодаря забитому мячу Нико О'Райли еще в первом тайме «горожане» восстановили паритет в счете.

После перерыва хозяева вышли вперед на 76-ой минуте. Опять же забил вышеупомянутый О'Райли, а в конце встречи команда Пепа Гвардиолы сняла все вопросы относительно победителя встречи благодаря голу Кевина де Брюйне.

Манчестер Сити - Плимут 3:1

Голы: О'Райлли, 45+1, 76, де Брюйне, 90 - Таловеров, 38

Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Рейс, Аке (Диаш, 46), О'Райли - Гюндоган, Б.Силва, Де Брюйне - Макети (Холанд, 46), Грилиш, Фоден (Нико, 83)

Плимут: Азар - Катич, Таловеров, Плегесуэло - Огбета (Пухач, 71), Гьяби (Готон, 64), Боатенг, Соринола (Суч, 79) - Райт, Мамба (Аль-Хадж, 64) - Бунду (Байду, 64)

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