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Футбол

Таловеров забил Манчестер Сити в Кубке Англии

Украинец открыл счет в поединке.
Сегодня, 20:29
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

В рамках 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити встречается с Плимутом Максима Таловерова.

На 38-ой минуте поединка "зеленые" заработали угловой, с которого открыли счет. 

Мэттью Соринола подал в штрафную площадь, где вышеупомянутый Таловеров легко переиграл Джеймса МакЭти и отправил мяч в сетку ворот.

Для украинского центрбека это второй гол в футболке "пилигримов". Ранее он забил Лутону.

На момент написания новости продолжается первый тайм. Счет - 0:1 в пользу Плимута.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Англии Максим Таловеров

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