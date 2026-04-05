Вест Хэм - Лидс 2:2, пен. 2:4: обзор матча и результат игры 05.04.2026

"Молотобойцы" спаслись от поражения в основное время, но уступили по пенальти.

В воскресенье, 5 апреля, Вест Хэм принимал на своем поле Лидс в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

"Павлины" по ходу противостояния имели комфортное преимущество в два мяча, растеряли его, но все же обыграли "молотобойцев" по пенальти.

Лидс имел хороший шанс еще в основное время игры победно завершить поединок. Первый тайм гости завершили с минимальным преимуществом благодаря голу Ао Танаки, а на 75-й минуте Доминик Калверт-Льюин забил второй мяч "павлинов", реализовав пенальти.

Тем не менее результативные удары Матеуша Фернандеша и Акселя Дисаси уже в компенсированное время спасли Вест Хэм от поражения. В начале первого экстра-тайма Валентин Кастельянос мог вывести "молотобойцев" вперед, однако взятие ворот отменили из-за офсайда, а до конца дополнительного времени ничейный счет остался неизменным.

Судьба путевки в полуфинал решались в серии послематчевых пенальти, победу в которой одержал Лидс со счетом 4:2.

В 1/2 финала Кубка Англии Лидс встретится с Челси, а второго финалиста между собой определят Манчестер Сити и Саутгемптон.

Статистика матча Вест Хэм - Лидс 1/4 финала Кубка Англии

Вест Хэм - Лидс 2:2 (пен. 2:4)

Голы: Фернандеш, 90+3, Дисаси, 90+6 - Танака, 26, Калверт-Льюин, 75 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 2.91 - 2.38

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 22 - 21

Удары в створ: 6 - 8

Угловые: 4 - 5

Фолы: 20 - 11

Вест Хэм: Ареола (Геррик, 120) - Уокер-Питерс, Дисаси, Килман, Диуф (Скарлз, 106) - Магасса (Пабло, 46), Поттс (Соучек, 46) - Траоре (Майерс, 120+5), Фернандеш, Боуен - Кастельянос (Канте, 106).

Лидс: Перри - Родон (Борнаув, 52), Бийол, Струйк - Богл (Пиру, 106), Ампаду, Танака (Груев, 69), Джастин - Штах (Ааронсон, 38), Окафор (Ньонто, 69) - Нмеча (Калверт-Льюин, 69).

Предупреждения: Килман, Уокер-Питерс - Нмеча, Ампаду, Богл.

