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Футбол

Таловеров забил дебютный гол в Чемпионшипе

Украинец успешно начал карьеру в Плимуте.
Вчера, 23:19
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

В зимнее трансферное окно футболист сборной Украины Максим Таловеров покинул ЛАСК и перешел в Плимут.

В рамках 31-го тура Чемпионшипа команда с украинцем проводит выездной поединок против Лутона.

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Во втором тайме Таловеров помог команде сравнять счет (1:1), забив на 70-й минуте.

Украинский защитник оказался в штрафной и забил головой после подачи.

В составе Плимута Максим проводит пятый матч, для него это дебютный гол.

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