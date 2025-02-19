Раньери оценил выступления Довбика за Рому, назвав его статус в команде

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери поделился мнением по поводу форварда команды Артема Довбика.

Итальянский специалист заявил, что украинец является ориентиром для одноклубников.

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"Он развивается. Ему нужно упорно работать, потому что он – наш ориентир. Наш бомбардир.

Мы не можем доставлять ему нужные мячи. Это процесс, который нужно усовершенствовать. Нам нужно устранить недостатки", - приводит слова тренера TUTTOmercatoWEB.

В текущем сезоне Довбик провел 33 матча, в которых забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.

Ранее чемпион мира раскритиковал Довбика.

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