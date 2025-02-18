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Футбол

"Он имеет ограничения": чемпион мира раскритиковал Довбика

Грациани недоволен игрой нападающего сборной Украины.
Сегодня, 12:16
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Бывший нападающий сборной Италии Франческо Грациани высказался по поводу украинского нападающего Ромы Артема Довбика.

По словам известного футболиста, украинский форвард показывает слабую игру в римской команде.

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"Довбику не нужен отдых, ему нужно совершенствоваться и быть более вовлеченным в игру. Я недоволен его игрой. Он имеет ограничения – всегда играет левой ногой и мало общается с партнерами по команде.

Учитывая игру Шомуродова, я не думаю, что присутствие украинца в составе в матче Лиги Европы с Порту является гарантированным", – приводит слова Грациани Retesport.

Грациани играл за Ареццо, Торино, Фиорентину, Рому и Удинезе. С Торино в сезоне-1975/76 стал чемпионом Италии, а в составе Ромы дважды выигрывал Кубок страны. Со сборной Италии в 1982 году становился чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что легендарный итальянский тренер может вернуться к работе.

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