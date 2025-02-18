iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда Астон Виллы: Подписание Мудрика было катастрофой

Агбонлахор раскритиковал трансферную компанию Челси.
Сегодня, 11:30
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший футболист сборной Англии и Астон Виллы Габриэль Агбонлахор высказался о трансферах Челси.

По словам экс-нападающего, лондонский клуб совершил несколько громких трансферных провалов.

Читай также: Экс-звезда Динамо получил повестку и присоединился к армии

"Посмотрите на некоторых игроков, за которых они заплатили большие деньги, а они просто не играют.

Нету не пытался держать своего игрока в матче против Брайтона. Он просто пришел в Челси за большими деньгами. Мадуке может играть хорошо одну неделю, а на следующей – плохо. Над Фернандесом издеваются в полузащите. Челси не хватает лидерства и качества. Это страшно, сколько денег они потратили зря.

Бадьяшиль стоил 35 миллионов фунтов, но мы не видели, как он играет. Подписание Мудрика было катастрофой. Энцо, Нету и Кунку были дорогими покупками. Они потратили 45 миллионов фунтов на Жоау Феликса, а затем отдали его в аренду. Посмотрите, сколько денег Челси выбросил на ветер", – сказал Агбонлахор в интервью talkSPORT.

Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за позитивного теста на допинг.

Ранее Ибрагимович назвал условие, при котором Милан выкупит Феликса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Не хочу наносить вред здоровью": Чжилэй самоуверенно обратился к непобежденному немцу "Не хочу наносить вред здоровью": Чжилэй самоуверенно обратился к непобежденному немцу
Лига чемпионов: Милан - Фейеноорд, Бенфика - Монако, матчи Аталанты и Баварии Лига чемпионов: Милан - Фейеноорд, Бенфика - Монако, матчи Аталанты и Баварии
Вест Хэм заинтересован в подписании Судакова - определена цена Вест Хэм заинтересован в подписании Судакова - определена цена
Обладатель требла с Интером возглавил Парму Обладатель требла с Интером возглавил Парму

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: состоится женская индивидуальная гонка на чемпионате мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Бокс13:55
"Не хочу наносить вред здоровью": Чжилэй самоуверенно обратился к непобежденному немцу
Лига Чемпионов13:55
Лига чемпионов: Милан - Фейеноорд, Бенфика - Монако, матчи Аталанты и Баварии
Европа13:35
Вест Хэм заинтересован в подписании Судакова - определена цена
Европа13:11
Обладатель требла с Интером возглавил Парму
Бокс13:10
Фроч предложил Усику провести бой по правилам UFC - определен соперник
Европа12:50
"Приятель, можешь идти на**й": легенда Челси вдребезги разнес владельца клуба
ММА12:40
Нганну назвал человека, который мешает организации его боя с Джонсом
Европа12:16
"Он имеет ограничения": чемпион мира раскритиковал Довбика
Другие страны12:16
Месси готов отложить старт сезона по нефутбольным причинам
Формула 111:55
Общая презентация ливрей команд Формулы-1: все, что нужно знать о мероприятии и трансляция шоу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK