Легенда Астон Виллы: Подписание Мудрика было катастрофой

Бывший футболист сборной Англии и Астон Виллы Габриэль Агбонлахор высказался о трансферах Челси.

По словам экс-нападающего, лондонский клуб совершил несколько громких трансферных провалов.

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"Посмотрите на некоторых игроков, за которых они заплатили большие деньги, а они просто не играют.

Нету не пытался держать своего игрока в матче против Брайтона. Он просто пришел в Челси за большими деньгами. Мадуке может играть хорошо одну неделю, а на следующей – плохо. Над Фернандесом издеваются в полузащите. Челси не хватает лидерства и качества. Это страшно, сколько денег они потратили зря.

Бадьяшиль стоил 35 миллионов фунтов, но мы не видели, как он играет. Подписание Мудрика было катастрофой. Энцо, Нету и Кунку были дорогими покупками. Они потратили 45 миллионов фунтов на Жоау Феликса, а затем отдали его в аренду. Посмотрите, сколько денег Челси выбросил на ветер", – сказал Агбонлахор в интервью talkSPORT.

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