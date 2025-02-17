Ибрагимович назвал условие, при котором Милан выкупит Феликса
Златан обозначил перспективы португальского футболиста.
Советник компании владельцев Милана Red Bird Capital Златан Ибрагимович высказался о будущем Жоау Феликса в команде.
По словам функционера, клуб может совершить полноценный трансфер атакующего полузащитника, которого "россонери" арендовали у Челси.
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"Все возможно. Мы хотим доверять Жоау, чтобы увидеть его лучшую игру. При таком раскладе все возможно", - приводит слова шведа Фабрицио Романо в Twitter.
В составе Милана Феликс провел четыре матча, в которых забил один гол.
Ранее сообщалось, что Анчелотти может быть уволен из Реала летом.
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